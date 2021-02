Berserk: come apparirebbe Griffith nei manga Dragon Ball, Naruto o Tokyo Ghoul?

La community di Berserk è sempre stata molto creativa, e nel corso degli ultimi anni vi abbiamo mostrato diverse concept art, cosplay e tanti altri omaggi alla serie di Kentaro Miura. In attesa del prossimo capitolo del manga, un altro utente si è divertito a creare un bellissimo collage con protagonista Griffith, il maestoso villain dell'opera.

Il fan in questione ha disegnato l'antagonista in nove stili differenti, quello di Berserk più altri otto ispirati ad alcune grandi opere che tutti conosciamo. Se vi siete mai chiesti come apparirebbe Griffith nei manga di My Hero Academia, Monster o Tokyo Ghoul finalmente avete una risposta, premiata anche dagli utenti Reddit con circa 4.000 upvote.

Yoker666 ha preferito essere il più fedele possibile alle opere citate più che concentrarsi sulla cura ai dettagli, e come potete vedere il risultato finale è ottimo. La citazione a Tokyo Ghoul nella sesta vignetta, in particolare, è praticamente perfetta, tanto da sembrare uscita direttamente dal manga di Sui Ishida.

Berserk è recentemente tornato con il capitolo 363, prima di andare nuovamente in pausa. Alcune voci di corridoio parlano del prossimo giugno come data d'uscita del capitolo 364, ma per una conferma ufficiale dovremo aspettare il prossimo numero di Young Animal.

E voi cosa ne pensate? Quale di queste immagini vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo con il nostro ultimo approfondimento su Berserk, in cui analizziamo il possibile futuro del manga.