Berserk: come si chiama il nuovo arco narrativo? Il nome ufficiale

Dopo mesi di attesa, è tornato Berserk con un nuovo capitolo del manga. Non è solo questa la novità, dato che è con questo appuntamento che l'opera entra in un arco narrativo inedito. La lunga saga dell'isola degli elfi, durata tanti anni - perlopiù per la cadenza di pubblicazione molto irregolare - si è conclusa con tanti colpi di scena.

I demoni che hanno invaso l'isola e l'hanno fatta affondare hanno costretto gli umani ad andarsene. E così si apre una nuova parentesi oscura in Berserk, una parentesi che Gatsu sembra non voler affrontare, mentre i suoi compagni di viaggio si stanno dando da fare. Eppure, sul finire del capitolo 373, un'altra sorpresa ha sconvolto completamente la situazione, mettendo in pericolo il gruppo del Cavaliere Nero. Infatti, degli individui vestiti da soldati hanno invaso la nave di Roderick, mettendo tutti quanti alle strette.

Con il capitolo 374 di Berserk è iniziato un nuovo arco narrativo. Questa partenza era già stata anticipata in precedenza, ma adesso c'è l'ufficialità con una pagina a colori d'apertura che lo dichiara. Il nuovo arco narrativo di Berserk si chiama "Arco dell'esilio orientale". Sembra quindi che non si tratti della saga finale del manga, dato che il nome fa pensare a tutt'altro. Ciò che c'è di certo è che Gatsu e gli altri si troveranno gettati in un nuovo mondo e che ciò potrebbe sia portare a un beneficio per loro che a un'altra maledizione.

Vi aspettavate l'inizio di questo arco narrativo nel manga una volta gestito da Kentaro Miura?