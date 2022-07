Berserk: come sarebbe Gatsu con lo stile di Cuphead? La risposta in un'originale fanart

L’influenza esercitata da Berserk sui titoli di From Software è evidente. Da Dark Souls, a Bloodborne, fino al più recente Elden Ring, tutti contengono riferimenti alla drammatica storia di Gatsu, e un fan della serie ha deciso di donare uno stile cartoon ad alcuni dei personaggi dei giochi, prima di dedicarsi proprio al Guerriero Nero.

L’artista mustakro.art, conosciuto anche col nome Cup Souls, si diverte a rappresentare boss, personaggi non giocanti, e mostri presenti in tutti i titoli ideati da Hidetaka Miyazaki e dal suo team, con uno stile che richiama fortemente il piccolo gioiello prodotto dallo studio canadese MDHR, ovvero Cuphead. Viste le continue richieste di rappresentare anche Gatsu, allontanandosi dal panorama dei Souls, l’utente ha infine deciso di regalare ai fan la simpatica illustrazione che potete vedere in calce.

Rappresentato con il solito sguardo truce e preoccupato, il Gatsu in stile Cuphead appare sicuramente meno dettagliato dell’originale di Miura, ma comunque con diversi dettagli azzeccati, come le venature e la spigolosità dell’Armatura del Berserker, il braccio meccanico, e l’immancabile Ammazzadraghi, ancora più simile al gigantesco blocco di ferro della descrizione con cui il maestro Miura la presentò nel manga. Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate della fanart nei commenti.

Per finire ricordiamo che il manga di Berserk sarà in pausa e tornerà col capitolo 368 il 12 agosto 2022.