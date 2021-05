Berserk, come recuperare il manga di Kentaro Miura? Ecco dove acquistarlo

Da ormai diversi giorni, dal clamoroso annuncio della scomparsa di Kentaro Miura, si parla ininterrottamente di Berserk. Se siete tra coloro che si stanno approcciando per la prima volta al capolavoro del sensei o semplicemente non sapete quale edizione comprare, allora siete nel posto giusto.

Nella giornata di ieri vi abbiamo proposto un breve speciale con il riassunto della trama di Berserk, ideale per coloro che vogliono ripassare la storia ma soprattutto per coloro che invece non si sono mai approcciati al manga di Miura sensei. Ad ogni modo, per approcciarsi alla serie la cosa migliore è evitare sin da subito l’acquisto dell’edizione regolare in albi che, seguendo l’edizione spagnola, presenta errori nelle traduzioni ma soprattutto censure anche piuttosto gravi che compromettono alcune delle migliori tavole del maestro. Senza contare, inoltre, che la lettura è occidentale e dunque ribaltata rispetto ai canonici manga.

Più coerente all’originale la Collection Edition, non più in albi ma fedele ai volumi originali dove, seppur migliorano le traduzioni, non mancano comunque strafalcioni come i nomi riadattati dal giapponese. Tuttavia, la migliore, soprattutto per reperibilità, è la Collection Serie Nera, un’edizione facilmente rintracciabile in rete sia sul sito ufficiale dell’editore Panini Comics e sia su Amazon. Certo, non sono disponibili tutti i volumi data l’alta richiesta e le ristampe saltuarie, ma con una rapida ricerca su internet è possibile recuperare nel migliore dei casi la maggior parte dei tankobon non rintracciabili sul sito ufficiale.

Questa edizione, in particolare, mantiene in difetti della Collection Edition salvo qualche correzione marginale. L’unica variante che corregge i nomi dei personaggi, ad esempio, è solo la Maximum Edition che, pur essendo più grande e priva di censura, segue le uscite tedesche e di conseguenza mantiene alcune aggiunte in lingua straniera come le onomatopee.

In pillole, dunque, non esiste attualmente un’edizione degna del capolavoro di Kentaro Miura in Italia, tuttavia è possibile comunque godere dell’opera scendendo magari a qualche compromesso in termini di lettering e censure. E voi, invece, quale versione consigliereste all’acquisto? Diteci la vostra con un commento qua sotto.