Berserk: è il vostro compleanno? Festeggiatelo con questa inquietante torta

Berserk dura da decenni e ciò mette a dura prova i fan, specie quelli di lunga data. Questi da quando hanno iniziato il manga di Miura hanno probabilmente finito l'università, trovato un lavoro, messo su famiglia e iniziato ad odorare la pensione. I più fortunati lo hanno cominciato da poco e possono ancora godersi l'estasi provocata dalla storia.

Chi ha doti particolari nel mondo degli appassionati spesso le dedica anche per le serie, anime e manga, che hanno avuto un posto speciale nella loro vita. E chi è fan di Berserk nonostante tutto adora la serie a prescindere dagli alti e bassi e dalla serializzazione a fasi alternate. Tra questi c'è chi si diletta nel presentare Darth Vader nella Mano di Dio e chi invece prepara... torte.

L'utente Reddit MercuriusMan ha pensato di condividere la sua ultima creazione con un video sul popolare social, nella sezione dedicata proprio a Berserk. il motivo è presto svelato: come potete notare dalla clip in basso, ha presentato una torta basata sugli elementi più famosi del mondo dark fantasy di Kentaro Miura. L'ammazzadraghi divide a metà la parte superiore della torta, dove nella parte superiore troviamo il volto di Gatsu e nella metà inferiore c'è la scritta giapponese di Berserk scritta in modo da dare l'effetto sangue.

Tutto intorno invece le decorazioni si fanno ancora più inquietanti con il Behelit che ha scatenato tutto il male a cui abbiamo assistito nell'Epoca d'Oro, insieme al marchio che hanno Gatsu e Caska. Per fortuna a sollevare l'atmosfera tenebrosa c'è anche Pak, l'elfo che accompagna il protagonista di Berserk ormai da tanto tempo, ritratto in una delle sue espressioni comiche. Servireste questa torta agli ospiti per il vostro compleanno?