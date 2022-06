Berserk continua! Il grande annuncio della casa editrice Hakusensha, i dettagli

Nel maggio 2021 è morto Kentaro Miura, una notizia che ha devastato i suoi cari e ha rattristato i suoi fan di tutto il mondo. Ciò ovviamente poneva anche un'ombra sul proseguimento di Berserk, la sua grande opera in corso da decenni e che sembrava ormai vicina alla fase finale. Per un anno, non ci sono state notizie ufficiali sul continuo.

Solitamente, una situazione del genere in Giappone porta alla conclusione anzitempo del manga. Non è il caso di Berserk, dato che un comunicato di Hakusensha stravolge la situazione e chiarisce quale sarà il futuro del fumetto dark fantasy.

Berserk continuerà e tornerà anche a breve. In una lettera ai propri lettori, Hakusensha spiega di aver osservato tutti i messaggi dei lettori e degli appassionati scritti al grande memoriale per Kentaro Miura. Ha anche confermato che il mangaka ha parlato sia con i suoi assistenti dello Studio GAGA che con il suo grande amico Kouji Mori dei futuri sviluppi di Berserk, immaginando vari eventi da narrare nella fase finale del suo manga. Gli stessi discorsi li ha fatti con il suo editor. Inoltre, sono stati trovati dei quaderni con appunti e idee, oltre al design di personaggi che ha lasciato indietro.

Per non lasciare sconosciuti questi appunti e queste idee, Berserk proseguirà la pubblicazione e il primo capitolo uscirà il 24 giugno 2022 su Young Animal. Anche se imperfetti e non disegnati da Miura, i suoi assistenti sono convinti di poter dare ai fan una visione di ciò che aveva in mente il maestro Miura in modo quanto più fedele possibile.

Nel prossimo numero inizierà il primo di sei capitoli che porteranno a conclusione la saga dell'isola degli elfi, mentre in seguito inizierà un nuovo arco narrativo. I crediti saranno i seguenti: lavoro originale di Kentaro Mouri, disegni di Studio GAGA, supervisione di Kouji Mori. E proprio quest'ultimo ha pubblicato una lettera per i lettori, al fianco di quella di Hakusensha per spiegare le scelte di riprendere Berserk.

Circa 30 anni fa ebbe una discussione con Kentaro Miura che gli rivelò che doveva disegnare l'Eclisse, uno dei momenti più duri del suo manga. Da quel momento in poi, tutto ciò che Miura aveva pianificato si era realizzato davvero con precisione, e Kouji Mori sapeva tutto. Proprio per questo, sottolinea, conosce anche tutto ciò che ci sarà in futuro compreso il finale. Lui è l'unica persona che conosce tutta la storia di Berserk, Kentaro Miura non l'ha rivelata a nessun altro.

Il momento che ha fatto scattare tutto è stato durante i preparativi di Berserk 364, l'ultimo capitolo abbozzato da Kentaro Miura e che fu pubblicato lo scorso anno da Hakusensha. Studio GAGA contattò Kouji Mori e gli chiese di dare un'occhiata al manoscritto, dove mancavano alcune pagine e alcuni personaggi non erano neanche stati disegnati. In quel momento capì la responsabilità e decise di non tirarsi indietro, sapendo cosa doveva succedere. Con l'aiuto dei talentuosi assistenti di Miura e del caporedattore Shimada, Kouji Miura ha deciso di tenere fede a tutti quei racconti che Kentaro Miura ha fatto.

Il capitolo 365 di Berserk è in arrivo su Young Animal numero 13 del 24 giugno 2022 con Studio GAGA ai disegni e il mangaka Kouji Mori a supervisionare il tutto.