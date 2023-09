Berserk, la copertina del volume 42 è ufficiale: l'illustrazione del dark fantasy

Da diversi anni, è in prosecuzione la saga dell'isola degli elfi, Elfheim, un luogo mistico che è stato per lungo tempo l'obiettivo del protagonista di Berserk. Gatsu ha raggiunto quest'isola con Caska e un altro manipolo di compagni, così da poter finalmente ridonare la sanità mentale alla donna che ama.

Tuttavia, la serie ha concluso questa parte, con Berserk tornato in pausa dalla pubblicazione dei capitoli. L'assalto alla nave da parte dei pirati ha lasciato i lettori con il fiato sospeso, ma anche bloccati, dato che non c'è traccia del capitolo 374 del manga. Sembra che non ci sarà nessun aggiornamento durante il mese di settembre, se non un avanzamento sul fronte dei tankobon.

Infatti. Hakusensha ha finalmente raccolto alcuni capitoli per realizzare il volume 42 di Berserk. Il prossimo volumetto della serie sarà disponibile in Giappone a partire dal 29 settembre. Non è ancora noto quali e quanti saranno i capitoli raccolti, ma è probabile che verrà chiusa completamente la saga dell'isola degli elfi. E anche la copertina di Berserk 42 sembra portare in questa direzione.

Il lavoro artistico svolto da Studio Gaga mostra un Gatsu nella metà bassa del volume, con l'armatura e lo spadone Ammazzadraghi bene in vista, mentre in alto a destra si intravede Griffith che porta via Caska. Oltre un brillante Pak al centro, in alto a sinistra si distingue chiaramente la forma ombrosa dell'anima dell'armatura del Berserker. Vi piace questa impostazione della copertina del manga?

Il 29 settembre ci sarà anche un annuncio importante su Berserk, in contemporanea all'uscita del volume.