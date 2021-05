Berserk: copie esaurite su Amazon America, l'opera di Miura è prima nella sezione manga

La morte di Kentaro Miura ha profondamente scosso la community mondiale di manga e anime, e tra mangaka che hanno voluto contribuire a ricordare un maestro di tale caratura, e case editrici che hanno riconosciuto il valore delle sue opere, negli scorsi giorni su Amazon America è stata registra un'incredibile crescita delle vendite di Berserk.

Mentre la maggior parte degli appassionati continua a pensare al futuro della serie, sul quale si è espresso anche il capo assistente di Miura stesso, molti lettori che non si erano mai approcciati all'avventura di Gatsu hanno deciso di intraprendere il lungo viaggio nello spettacolare, e letale, universo dark fantasy creato dal maestro. Questo ha dato il via ad una corsa all'acquisto delle Collector's Edition pubblicate da Dark Horse Comics negli USA, e che in breve tempo sono diventate introvabili sul famoso sito e-commerce.

Questa vertiginosa crescita ha segnato anche un importante traguardo per Berserk, che da diversi giorni ha guadagnato le prime otto posizioni nella sezione manga, la prima tra i manga d'azione e avventura, mentre il primo volume della versione deluxe occupa il ventesimo posto tra i libri più venduti dell'intera piattaforma.

Ricordiamo che forse Miura aveva già concepito il finale di Berserk, e vi lasciamo ad un nostro speciale dedicato al ricordo del maestro.