Berserk: cosa sono i Bejelit e qual è il loro ruolo nella drammatica storia di Gatsu?

L’oscuro e straordinario universo in cui è ambientata la serie Berserk contiene molti elementi diventati ormai iconici ed emblematici del capolavoro di Kentaro Miura, da creature fantastiche riproposte in altre opere, agli intricati giochi di potere e a misteriosi e incredibilmente potenti artefatti, spesso al centro di eventi fondamentali.

Tra i numeri oggetti magici presenti nel mondo di Berserk, come l’armatura del berserker o la pesante Ammazzadraghi di Gatsu, sono i Bejelit ad aver svolto un ruolo fondamentale, e in più di un’occasione. Dall’aspetto di uova di diverse dimensioni, questi artefatti in pietra rossa consentono ai possessori di ottenere poteri inenarrabili, al costo però di veri e propri sacrifici.

I Bejelit si attivano formando dei volti sulla superficie solo quando tali condizioni vengono rispettate, e in base alle ambizioni e alle vittime offerte, chi li possiede potrebbe usarli per incontrare la Mano di Dio, proveniente da un altra dimensione. I Bejelit rappresentano quindi la connessione tra il piano fisico e il piano astrale, dove appunto è possibile per i possessori ottenere poteri sovrannaturali qualora fosse disposto ad effettuare il sacrificio richiesto dalla Mano, oppure morire.

Questi oggetti sono considerati per lo più vivi, in quanto possono assumere delle espressioni particolari anche non essendo attivi. Nel corso della serie i Bejelit appaiono numerose volte, come nel primo arco narrativo, in cui il Conte sfrutta il potere del suo ciondolo per convocare la Mano di Dio e ottenere un potere maggiore per poter contrastare Gatsu, ed è qui che si nota il destino di chiunque non sia disposto al sacrificio, ovvero finire in un vortice etereo e sparire dall’esistenza.

L’esempio principale, e quello che segnerà uno spartiacque nella storia, è l’utilizzo che Grifis ne farà per ascendere a Phemto e diventare parte della Mano di Dio, sacrificando la vita dei suoi compagni. Infine è interessante evidenziare il singolare rapporto che il Cavaliere del Teschio ha con i Bejelit, in quanto è riuscito ad ottenerne diversi uccidendo decine di Apostoli, usandoli per creare una spada unica nella mitologia di Berserk.