Berserk: da cosa deriva il marchio del sacrificio? Le origini runiche del simbolo

Quando agli appassionati si fa il nome di Berserk, il manga del leggendario Kentaro Miura ora passato nelle mani di Koji Mori, vengono in mente tante cose. Il protagonista Gatsu e la sua sfida eterna con Griffith, i mostri e il dark fantasy, ma anche l'eclisse e ciò che ne è scaturito. Un elemento in particolare viene sempre riproposto dai fan.

Il marchio del sacrificio è uno dei simboli più famosi di Berserk e dell'intero mondo dei manga. Sempre al centro di tatuaggi e disegni, questo marchio ha una struttura molto particolare con una sorta di i al centro e una doppia spirale quadrata e incrociata che si estende in tutta la sua altezza. Ma quali sono le origini del marchio del sacrificio?

Non ci sono prove delle eventuali ispirazioni di Kentaro Miura. Purtroppo, a meno che non esista un quaderno di appunti oppure abbia fatto una rivelazione ai suoi collaboratori, non sapremo mai se effettivamente il mangaka si è rifatto a qualche simbolo già esistente o sia partorito tutto completamente dalla sua mente. Intanto però si possono fare alcune supposizioni sulle origini del marchio del sacrificio. Questo marchio, applicato a chi partecipa all'eclisse, potrebbe essersi originato dalle rune dell'alfabeto fuþark antico.

La prima similitudine che viene in mente è con quella del simbolo del Bluetooth, che a sua volta si rifà sia per nome che per grafica a temi germanici antichi. La lettera in questione è la ᛒ che sembra essere stata raddoppiata e riflessa in orizzontale, e poi leggermente rifinita. Ci sono però anche altre rune che potrebbero aver suggerito questa forma: si parte dalla ᚠ, ovvero la f dell'alfabeto runico, ma anche la ᚹ e la ᛉ, rispettivamente la w e la z di questo alfabeto.

Dopotutto, in Berserk esistono tanti rimandi all'Yggdrasil e ad altri elementi della cultura germanica e scandinava da non sottovalutare. Chissà se è davvero questa l'origine del famoso simbolo che tutti i fan di manga conoscono.