Berserk: cosa nasconde Grifis dietro il suo interesse per Gatsu?

Nel raccontare la storia di Berserk Kentaro Miura ha posto al centro della narrazione due personaggi, molto diversi tra loro ma indissolubilmente legati. Gatsu e Grifis sono stati grandi amici prima dell’Eclissi, ma secondo una teoria dei fan il capitano della Squadra dei Falchi provava qualcosa più dell’amicizia.

Dal loro primo incontro, nell’arco narrativo dell’epoca d’oro, Gatsu e Grifis hanno affrontato moltissime battaglie l’uno al fianco dell’altro, alimentando fiducia e rispetto reciproci, venuti completamente a sparire dopo il terribile sacrificio organizzato da Grifis per ascendere a membro della Mano di Dio. Comprendere a fondo la psicologia di Phemto non è sicuramente semplice, dato che in rarissime occasioni ci viene mostrata una parentesi diretta sulle reali intenzioni dell’antagonista, però sono presenti scene di quando era ancora ragazzo che sembrano far emergere i suoi reali sentimenti nei confronti di Gatsu.

Dopotutto Grifis era conosciuto come un leader calmo, razionale, che pone l’obiettivo finale prima di ogni altra cosa. Aspetti che sono venuti meno quando ha conosciuto Gatsu, e verso il quale ha iniziato a nutrire quasi un’ossessione, a tal punto da salvarlo, sfidarlo e assegnargli missioni speciali, e quindi porlo in una posizione superiore rispetto agli altri membri della squadra. Ad avvalorare la tesi che vede Grifis innamorato, o fortemente attratto, da Gatsu è il fatto che Caska, quando il protagonista si aggiunge alla squadra, nota un cambiamento profondo in Grifis, arrivando persino a provare una forte gelosia nei confronti di Gatsu, ormai centro d’interesse del leader.

Grifis stesso, inoltre, ha ammesso di essersi dimenticato dei suoi sogni proprio a causa di Gatsu, parole che sottolineano quanto centrale fosse il Guerriero Nero per il capitano della Squadra dei Falchi. Vista l’ambiguità intrinseca con cui Miura ci ha presentato la relazione tra i due, appare complesso dare una risposta certa, ma diversi momenti nella serie fanno supporre che Grifis, almeno prima dell’Eclissi, fosse attratto da Gatsu in maniera romantica. Voi cosa ne pensate? Credete che Grifis abbia amato Gatsu? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, ricordiamo che il manga di Berserk è di nuovo in pausa, e vi lasciamo al cuscino a forma di Ammazzadraghi, l’inseparabile spada di Gatsu.