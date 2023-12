Berserk: un cosplay del carismatico leader Griffith a riposo nella corte

Berserk è una perla rara nell'industria dei manga, responsabile di aver influenzato numerose opere successive. Nonostante il suo autore, Kentaro Mura, sia morto prematuramente nel 2021, lasciando così il fumetto incompleto, con Koji Mori al timone la serie sta proseguendo in modo eccellente. Il leader Griffith è un personaggio peculiare dell'anime qui lo vedremo in versione cosplay.

Ciò che rende questo manga così amato è la sua trama oscura e complessa, oltre che il suo stile di disegno curato nei minimi dettagli, ricco di chiaroscuri e particolari. Berserk ha ricevuto ben due adattamenti anime, uno nel 1997, realizzato dallo studio d'animazione Oriental Light and Magic, mentre il secondo, nel 2016, ha preso vita grazie alla collaborazione fra GEMBA e Millepensee. Nonostante quest'ultimo sia stato realizzato con l'ausilio delle ultime tecniche digitali, moltissimi preferiscono la versione del '97. La cosplayer _helveiga__ ne ha portato una rivisitazione unica.

In questo cosplay di Griffith di Berserk, l'uomo è a riposo, apparentenmente, dopo una giornata estenuante. Viene introdotto come il co-protagonista dell'opera assieme a Gatsu, in quanto leader dei Falcon of the Millennium Empire. Tuttavia, diventa un rivale di quest'ultimo ed è senza dubbio uno degli antagonisti meglio scritti nella storia dei manga.

Dietro la sua maschera di capitano carismatico si nasconde un individuo tormentato da desideri e ambizioni oscure. Il ruolo di Griffith nella trama sfugge alle etichette di "buono" o "cattivo", e la sua ambiguità morale spinge il pubblico a riflettere sulla vera natura della giustizia e su quanto le persone siano disposte a fare per raggiungerla. Ne volete sapere di più? Vi lasciamo con le informazioni su l'età e l'altezza di Griffith di Berserk.