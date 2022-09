Berserk: un cosplay di Caska unico, diventa il Cavaliere Nero al posto di Gatsu

L'eclisse ha lasciato disperazione e voglia di vendetta in Gatsu, che ha trovato la gigantesca Ammazzadraghi prima e l'armatura del Berserker poi. Questa corazza magica speciale lo rende una vera furia, rendendola simile a un lupo infernale, facendolo cedere a tutta la rabbia più cieca e letale. E se non fosse stato il protagonista di Berserk così?

Caska è stata la grande vittima dell'eclisse, vittima di uno stupro da parte di Grifis che l'ha portata in uno stato di catalessi e infantilità mentale. E se invece fosse rimasta indenne? Come sarebbe diventata? La cosplayer Sachi propone una versione alternativa di Berserk dove è Caska la protagonista. La guerriera che un tempo era uno dei comandanti dell'Armata dei Falchi si avventura per il mondo di Berserk in cerca di vendetta, indossando l'armatura del Berserker.

Anche se fortemente rivisitata, l'armatura preparata da Sachi riprende i dettagli principali di quella creata da Kentaro Miura per il manga. C'è poi il ciuffo di capelli bianchi tra quelli neri, lo stesso di Gatsu. Insomma, Sachi crea un cosplay di Caska molto particolare e che di certo non tutte le appassionate hanno pensato di proporre.

A breve potrete ripercorrere la storia con la nuova edizione deluxe di Berserk di Planet Manga.