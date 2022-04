Berserk: un cosplay di Gatsu da parte di una guerriera in armatura

Quasi un anno fa ci ha lasciati Kentaro Miura. Il mangaka era ben noto al pubblico per Berserk, un manga che ha saputo creare un universo dark fantasy talmente cruento e immersivo che in molti l'hanno preso come esempio. I tributi in Elden Ring e negli altri giochi From Software si sprecano, ma ci sono anche tanti altri tipi di omaggi.

Pur essendo rimasto sottotraccia per anni a causa dell'assenza di un anime e di una pubblicazione lenta del manga, il pubblico di Berserk è rimasto attivo a discutere varie teorie sui forum e vari luoghi di riunione online. Inevitabilmente, uno dei modi con cui i fan mostrano il proprio amore per l'operato di Kentaro Miura è tramite cosplay, pratica sempre più comune e che sta diventando sempre più professionale.

Sadae ha deciso di immergersi nell'opera dark dell'autore, vestendo l'armatura del Berserker. Questo cosplay di Gatsu in armatura e con l'immancabile spadone Ammazzadraghi, visibilmente insanguinata, ha fatto il giro della rete per la sua spettacolarità e per la capacità di riprodurre attentamente tutti i dettagli del personaggio.

Un omaggio davvero sentito, che fa il paio con quest'altro cosplay di Gatsu con l'armatura del Berserker.