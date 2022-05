Berserk: un cosplay di Gatsu molto particolare in moto con armatura nera

Quello di Berserk è un mondo medievale che, in piccola parte, si rifà anche all'Italia. Quindi ci sono cavalieri e cavalli, armature, spade e castelli e molto altro. Kentaro Miura si è ispirato infatti all'Europa medievale e non al Giappone, come succede in altri manga e anime.

Non c'è quindi di certo spazio per le moto, un mezzo moderno e che ha poco a che fare con un mondo dark fantasy abitato da guerrieri con le spade e con mostri giganti. Eppure c'è il cosplayer DangerDeckman che ha deciso di creare un certo cosplay di Gatsu da Berserk. Ha creato l'armatura nera, quella del Berserker che un tempo appartené al Cavaliere del Teschio e che, se continuata a usare senza limiti, finisce per divorare la carne e la sanità mentale del suo utilizzatore. C'è però un elemento di troppo in questo cosplay.

Come si può vedere dal video inserito nel post in basso, sul subReddit di Berserk è comparso questo bizzarro cosplay di Gatsu in moto, anche questa verniciata di nero come l'armatura. Comunque il personaggio è molto fedele a quello dell'anime, salvo la moto che sostituisce forse un cavallo. Così il cavaliere nero potrà dirigersi molto più velocemente a Falconia per uccidere Griffith, il nemico di sempre.