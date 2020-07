Berserk: questo cosplay di Griffith vi lascerà senza fiato

Seppur con una lentezza disarmante, il manga di Berserk si sta finalmente addentrando in nuovi sviluppi, riportando in auge alcuni dei personaggi cruciali per la narrazione. Ma mentre la storia procede, anche se a piccoli passi, in rete i fan continuano a supportare l'opera con geniali manifestazioni di creatività.

Dopo aver scoperto le origini dell'Armatura del Berserker all'interno del capitolo 361 del capolavoro di Kentario Miura, è il momento di allentare l'atmosfera pungente di un clamoroso finale a sorpresa con uno dei migliori cosplay in circolazione di Griffith, attualmente conosciuto come il più grande antagonista della serie. Quest'ultimo, inoltre, resta tuttora uno dei personaggi più enigmatici e affascinanti del franchise, merito di un carisma e di una personalità senza eguali.

Ed è proprio in onore al generale dell'Armata dei Falchi che Sugizaki Ryuuha ha deciso di dedicare un epico cosplay a Griffith. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è a dir poco sorprendente, merito anche di un sapiente utilizzo del photobashing, una tecnica composta da una sorta di collage di più foto in modo tale da regolare i contrasti e giocare sulle tonalità. Ad ogni modo, l'interpretazione risulta ad oggi una delle più vicine all'originale.

E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay di Ryuuha, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto.