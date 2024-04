Berserk: questo cosplay originale e fedele di Casca vi incanterà

Forza, resilienza e determinazione: pochi personaggi incarnano contemporaneamente queste tre qualità come Casca di Berserk. Originariamente una contadina insensibile, questa ragazza si trasforma in un'abile guerriera dopo essersi unita alla Squadra dei Falchi, dimostrando la capacità di guidare il gruppo attraverso le prove più complesse.

Casca emerge come uno dei personaggi più rispettati e temuti all'interno della Squadra dei Falchi di Berserk. La sua leadership è evidente fin dall'inizio, radunando la squadra nel momento del bisogno e impedendo il completo annientamento del gruppo dopo la prigionia di Griffith. Il suo ruolo non è solo quello di una comandante abile, ma anche di una figura materna per i suoi compagni. La sua lealtà verso Griffith è palpabile, ma con il tempo sviluppa un profondo affetto anche per Gatsu. Esploriamo la storia di questa ragazza nella rivisitazione della cosplayer cyberstrawbrry.

In questo cosplay di Casca da Berserk, il personaggio viene ritratto nel suo lato più sensibile e umano. Gli occhi profondi e castani riflettono la sua determinazione, mentre i suoi capelli corti e arruffati sottolineano la sua praticità, adattandosi alle circostanze della vita militare. Nelle prime fasi della storia, quando è comandante della Squadra dei Falchi, Casca indossa un'armatura che mette in evidenza la sua figura snella e muscolosa.

Dopo gli eventi dell'Eclissi, il suo aspetto subisce leggere modifiche: i suoi capelli crescono fino alle spalle e un Marchio del Sacrificio appare sul suo petto, segno delle tragiche esperienze che ha vissuto. Casca è un personaggio complesso che sfida le convenzioni di genere e le aspettative sociali. Intanto, Berserk sta per tornare con un nuovo capitolo.

Su Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti di oggi.