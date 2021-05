Berserk: quali sono le creature più terrificanti disegnate da Miura? Le risposte dei fan

La scomparsa di Kentaro Miura è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e ci ha privato di un grande artista e del prosieguo di una delle più grandi opere dark fantasy di tutti i tempi. Nonostante tutto, però, Berserk rimane un lascito incredibilmente importante, e i fan non dimenticheranno mai l'immaginario di Miura e il suo iconico cast di personaggi.

Oltre ai meravigliosi disegni e all'incredibile storia creata dal suo autore, comunque, Berserk ha anche messo in scena alcune delle creature più terrificanti che si siano mai viste in un'opera cartacea, spesso e volentieri alla pari delle grandi mostruosità create da Junji Ito. Per onorare il mangaka, una pagina Twitter ha deciso di raccoglierle in un lungo thread, e noi ovviamente vogliamo sentire la vostra.

In calce potete dare un'occhiata a una decina di immagini pubblicate dall'utente e prontamente votate dai fan dell'opera con un "Mi piace". Da Nosferatu Zodd a Locus, passando per Irvine, Rosine e Wyald, Miura ha creato alcuni dei mostri dal design indimenticabile, e per molti è davvero difficile sceglierne uno solo. Scorrendo nel thread potete anche dare un'occhiata alla qualità artistica dei disegni e alla cura dei particolari, alcune delle componenti che hanno contribuito a rendere leggendario il tratto del mangaka.

E voi cosa ne pensate? Qual è la creatura con il design migliore in tutto Berserk? Ditecelo nei commenti! Noi intanto rimaniamo in attesa di nuove informazioni sul prosieguo dell'opera, che a quanto pare potrebbe essere continuata dagli ex assistenti di Miura.