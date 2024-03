Berserk, la cronologia della storia di Gatsu raccontata bene

Gatsu di Berserk viene dipinto come un brutale mercenario, abile nell’uccidere centinaia di demoni e mostruosità che lo perseguiranno fino alla fine dei suoi giorni. Ma la sua vita non è sempre stata segnata da orrore e tragedia, e ha vissuto molti momenti felici prima di ritrovarsi nelle condizioni attuali. Ecco tutta la storia di Gatsu in breve.

Attenzione a spoiler rilevanti sulla storia di Berserk da qui in avanti.

Iniziamo col constatare che la stessa nascita di Gatsu non sia avvenuta sotto i migliori auspici. Neonato viene trovato da Gambino e i suoi uomini ai piedi della madre, impiccata su un albero pieno di cadaveri. Qualche anno dopo, quando è ancora un bambino, viene addestrato nell’arte militare e nell’uso della spada, crescendo sui campi di battaglia. È durante l’infanzia, però, che arriva il primo grande tradimento orchestrato da quello che credeva un padre. Ferito nel profondo dalle azioni di Gambino, Gatsu arriverà accidentalmente ad ucciderlo, per poi allontanarsi dal gruppo.

Rimasto solo, il giovane protagonista vagherà da solo per diverso tempo, trovando un nuovo posto al fianco dei coetanei soldati della Squadra dei Falchi, guidata dall’abile leader Grifis. Negli anni che vengono ricordati come l’epoca d’oro Gatsu approfondisce il suo rapporto con Grifis e inizia una relazione con Caska, e diventando sempre più abile nel combattimento. Tuttavia, arriverà il momento in cui sentirà di dover seguire la propria strada, e deciderà di allontanarsi dal gruppo.

Dopo circa un anno ritroverà i compagni, considerati ormai dei fuorilegge nelle Midlands a causa delle discutibili azioni compiute da Grifis che hanno fatto infuriare il re. La Squadra dei Falchi è ormai a pezzi, e Gatsu si impegnerà al massimo per farla tornare alla fama di una volta. Grifis però non è più lo stesso, e, ormai ridotto ad un corpo minuto e privato di ogni talento, orchestra la sua oscura ascesa al potere. Come Nosferatu Zodd aveva predetto, infatti, l’Eclissi incombe sul destino di Gatsu e degli altri. La manifestazione della Mano di Dio e di una quantità indecifrabile di mostri e demoni rappresenta solo l’inizio del sacrificio che Grifis è disposto a fare per ottenere potere, e diventare Phemto.

Tutti i suoi compagni, ad eccezion fatta per Gatsu e Caska, vengono brutalmente uccisi ed eliminati. Gatsu perde un occhio e un braccio. Caska viene traumatizzata a tal punto da perdere memoria e da chiudersi in sé stessa, non rivolgendo la parola a nessuno. L’Eclissi e il tradimento in grande stile di Grifis distruggono Gatsu, il quale promette a sé stesso di intraprendere un viaggio di vendetta.

Guidato da violenza, Gatsu intraprende un percorso oscuro, dotato di speranza per curare Caska e liberarla dagli orrori subiti durante l’Eclissi. Nel corso della sua nuova avventura Gatsu fa molti incontri, scontrandosi con creature diverse, dai demoni, ad esseri apparentemente benevoli come Rosine, e potenti Apostoli, umani che hanno sacrificato i loro beni più preziosi e cari per ottenere potere.

Gatsu farà però anche la conoscenza di personaggi positivi, e importanti alleati, come l’elfo Puck, il fabbro Godot, dal quale riceve la gigantesca Ammazzadraghi, e Farnese Vandimion, nobildonna che, pur essendo spesso in disaccordo coi metodi di Gatsu finirà per unirsi a lui. Gatsu riuscirà a ottenere un’importante vittoria contro Padre Mozgus, il quale aveva rapito Caska, mentre Grifis risorgerà come il falco bianco, rivelandosi come il nuovo simbolo della speranza per gli abitanti delle Midlands.

Mentre Grifis stabilisce il suo nuovo dominio e riesce a costruirsi una nuova aura da grande leader, arrivano nuove minacce, tra cui l’impero Kushan, e un’infinità di altre creature a dir poco mostruose. Di fronte a questo rapido stravolgimento del mondo, Gatsu decide di formare un nuovo gruppo, iniziando da lui, Caska, Farnese e Serpico, fratellastro della ragazza. A loro si unirà anche il giovane Isidoro e la strega Shilke, la quale, anche grazie all’aiuto della sua maestra Flora, riuscirà a bloccare l’influenza negativa del Marchio del Sacrificio di Gatsu, ottenuto durante l’Eclissi.

Gatsu si trova quindi più libero dalla pressione esercitata dai continui assalti demoniaci, e scopre dell’esistenza dell’Armatura del Berserker, altro elemento fondamentale nel suo arsenale. Ancora una volta, il Guerriero Nero deve essere disposto a prendere dei rischi e sacrificare la propria salute, sia mentale che fisica, per usufruire dei potenziamenti garantiti dall’armatura, al fine di fronteggiare nemici sempre più aggressivi e potenti.

L’avanzata dell’Impero Kushan nelle Midlands spinge Gatsu e compagni ad allontanarsi dalla terra ferma, e Grifis a intervenire personalmente contro Ganishka, l’imperatore invasore in persona. In un attacco combinato con Zodd, Grifis riesce a colpire Ganishka, seppur minacciato dal Cavaliere del Teschio, e il colpo finisce per aprire un portale tra le dimensioni, scatenando un’invasione di demoni di scala incalcolabile.

Intanto, il corpo dell’imperatore Kushan si cristallizza, dando vita ad un gigantesco albero dal quale si forma una nuova città: Falconia. Prima di proseguire il viaggio verso Elfhelm, visto il caos nelle Midlands, Gatsu è costretto a fronteggiare il Re dei Mari, facendosi ingerire dalla bestia per ucciderla dall’interno. Nel viaggio Gatsu si ritrova a pensare alle persone che ha vicino: una nuova famiglia.

Sull’isola degli elfi, dall’atmosfera onirica e magica, Gatsu aspetta le cure di Shilke e Farnese per far riprendere Caska. Sebbene la ragazza sembri tornare in sé, il regno di Elfhelm crolla, letteralmente, e arriva Grifis in persona. Ancora una volta l’antagonista si prepara a stravolgere la vita dell’ex compagno: rapisce Caska di fronte ad un Gatsu incapace di agire. La squadra riprende il viaggio in mare verso oriente, sulla nave di Rodrick, il Cavalluccio Marino, per essere assaliti da diverse imbarcazioni Kushan. I protagonisti vengono resi prigionieri, Gatsu deve ancora riprendersi dall’eccessivo utilizzo dell’armatura, e tutti sono incapacitati ad agire mentre si avvicinano rapidamente alla terra dei Kushan.

