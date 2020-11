Berserk e Cyberpunk 2077 si uniscono: ecco Gatsu in versione futuristica in una fan art

Ci sono manga e videogiochi uniti da un sottile collegamento: la cadenza di pubblicazione. Nel mondo dei manga, una delle opere che più mette in crisi i lettori è Berserk. Anche se abbiamo rivisto Gatsu nel capitolo 362 di qualche giorno fa, il ritorno del cavaliere si è fatto attendere e soprattutto non arriverà a breve il capitolo 363.

Un paragone videoludico potrebbe essere Cyberpunk 2077, videogioco in sviluppo da diversi anni da CD Projekt Red. La casa che è diventata famosa per i videogiochi ispirati al mondo di The Witcher ha rinviato diverse volte l'uscita sulle varie piattaforme, tra cui l'ultima che rinvia Cyberpunk 2077 a dicembre 2020.

Un gioco tanto atteso dalle tinte sci-fi e che adesso si unisce, grazie all'immaginazione di un fan, al mondo di Berserk. Nell'immagine in basso postata su Reddit si può infatti notare un'illustrazione chiamata Cyberpunk Berserk, dove Gatsu tra rosa, fucsia, rosso e altri toni sgargianti diventa un'icona dello sci-fi.

Esce quindi dal suo mondo fantasy indossando un braccio robotico mentre alle sue spalle si diramano vari cavi. Non manca il sigillo demoniaco sul petto, in bianco sulla maglietta. L'immagine è stata ottenuta modificando un disegno preparato da Florian Renner per l'album di Robert Parker "Awakening". Vi piacerebbe l'epica storia di Gatsu in salsa futuristica?