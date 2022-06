Berserk: Dave Rapoza omaggia il ritorno del manga con una splendida illustrazione

Mancano ancora un paio di giorni al ritorno di Berserk, il capolavoro di Kentaro Miura che riprenderà la serializzazione grazie a Kouji Mori, amico d'infanzia del sensei, e allo Studio GAGA. Per celebrare la ripresa di un'opera che ha fatto la storia del panorama fumettistico giapponese, un artista ha dedicato una particolare illustrazione.

Tra una manciata di giorni torneremo ad apprezzare le gesta di Gatsu su rivista, ovvero il prossimo 24 giugno quando uscirà il nuovo capitolo su Young Animals. Il ritorno della saga è un evento che i fan attendono da tempo, motivo per cui l'intera community si è subito mossa a supporto dello Studio GAGA e di Kouji Mori per accompagnarli in questo difficile percorso.

Anche Dave Rapoza, noto artista che ha collaborato negli anni con numerose case editoriali e videoludiche, si è sentito in dovere di realizzare una splendida illustrazione originale dedicata al protagonista, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae con una fedeltà quasi realistica il noto spadaccino nero.

I fan hanno ovviamente commentato con entusiasmo all'interpretazione grafica di Rapoza, manifestando forte apprezzamento per tutto il suo talento. Prima di salutarvi, ad ogni modo, vi rimandiamo alla pagina a colori che ufficializza il ritorno di Berserk.