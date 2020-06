Berserk, la delusione di un fan: 'Ho iniziato il manga a 12 anni, vedrò mai la fine?'

Berserk è un'opera fenomenale ma a causa dell'altissima qualità del manga, la pubblicazione dei nuovi capitoli richiede più tempo della media. Nonostante tutto però, giustificare i tempi e le pause del suo autore Kentaro Miura è estremamente difficile, ed un fan non ha perso l'occasione per puntualizzarlo con un interessante post su Reddit.

"Un mio vecchio amico mi consigliò di leggere Berserk ai tempi delle medie", ha scritto l'utente, "fu un'esperienza incredibile per me, unica nel suo genere. Berserk fu il mio primo manga in assoluto. Fast forward: il prossimo anno mi ritirerò dal servizio militare dopo 20 anni, e sto ancora aspettando che la serie finisca". Il post ha ottenuto più di 5000 upvote e diversi fan hanno espresso solidarietà e sconforto. "Tranquillo, tra 20 anni saremo ancora qui ad aspettare!", ha commentato un altro utente.

Berserk è una serie eccezionale, ma la conclusione del manga non sembra essere alle porte ed ovviamente molti fan hanno iniziato a chiedersi se vivranno abbastanza per vedere una fine. L'opera, sin dal suo debutto nel 1989, ha pubblicato 310 capitoli nei primi vent'anni e appena 50 nell'ultima decade, passando dalla media di 15 capitoli l'anno del 1989/2010 a quella di circa 5 capitoli l'anno dell'ultimo decennio. In particolare poi, appena 8 capitoli hanno visto la luce negli ultimi due anni e mezzo.

E voi cosa ne pensate? Quando avete iniziato a leggere il manga? Ditecelo nei commenti! Noi intanto ne approfittiamo per consigliarvi di dare un'occhiata al nostro approfondimento dell'ultimo capitolo di Berserk e alle splendide concept art realistiche realizzate da un fan.