Berserk, le differenze tra l'anime e il manga di Kentaro Miura

Berserk è una delle opere più iconiche e popolari del mondo del manga giapponese. Il suo mix di fantasy splatter e le sue dinamiche cupe e violente lo rendono insostituibile nel cuore degli appassionati. Non si può tuttavia davvero dire lo stesso quando si parla dei suoi adattamenti animati. Ma perché?

Il manga di Berserk è cominciato nel 1989 sulle pagine della rivista Young Animal di Hakusensha. A dare vita al personaggio di Gatsu e al mondo oscuro dell'opera fu Kentaro Miura, purtroppo scomparso nel 2021 lasciando la serializzazione in sospeso. A riprendere in mano la storia a partire dal capitolo 365 in poi, facendosi carico della pesante eredità lasciata dall'autore, sono stati Koji Mori e Studio GAGA. Questa collaborazione, non senza difficoltà sta portando avanti la serializzazione sulla scia del lascito del sensei Miura. Al momento sono stati pubblicati 374 capitoli di Berserk, con l'ultimo che ha avviato un nuovo arco narrativo.

Per quanto riguarda l'anime, invece, il suo processo di produzione è ancora più complicato. Il primo adattamento di Berserk venne trasmesso nel 1997, ma solamente per 25 puntate. La serie televisiva di Nippon Television e VAP ripercorre gli archi narrativi del Guerriero Nero e dell'Età dell'oro fino all'Eclissi. Si differenzia però dal manga in molteplici particolari. Innanzitutto vengono rimosse alcune scene di fondamentale importanza, come ad esempio l'infanzia di Gatsu. Vengono poi cancellate le scene più cruente e alcuni personaggi, come il Cavaliere del Teschio. Inoltre, vengono sviluppati in maniera più specifica i concetti di amicizia e ambizione.

A questa serie anime in generale poco apprezzata fa seguito un lungo silenzio, fino a una trilogia cinematografica uscita tra il 2012 e il 2013. Il primo anime movie adatta l'arco del L'età dell'oro, il secondo lo scontro tra le Midlands e Tuder e l'ultimo si conclude con la fine dell'Eclissi e l'inizio del viaggio vendicativo di Gatsu.

Una nuova serie televisiva intitolata Berserk, uscita nel 2016 e realizzata da LIDEN FILMS prosegue gli eventi da dove erano stati lasciati in sospeso. Le due stagioni di questa serie dunque adattano dall'arco del Guerriero Nero fino alla prima parte del falco del regno millenario. Anche in questo caso, però, l'anime di Berserk ha avuto poca fortuna. Ma oltre ai motivi già citati, come mai gli adattamenti di Berserk non riescono a rendere gloria al manga di Kentaro Miura?

Le differenze tra l'anime e il manga di Berserk non si sviluppano solo a livello contenutistico, e dunque al non adattare fedelmente il materiale originale, ma anche nell'essenza stessa dell'opera. Berserk funziona meglio in bianco e nero, rispetto che su schermo, e il motivo è da ricondurre ai disegni magnifici di Kentaro Miura e al suo tratto caratteristico ora ripreso da Mori e GAGA. Se voleste dare una possibilità all'animazione, ecco un anime fanmade spettacolare di Berserk.