Berserk: le difficoltà di Mori e Studio Gaga nel continuare la serie senza Miura

La prematura morte di Kentaro Miura nel maggio del 2021 colpì profondamente i milioni di lettori di Berserk. Il mangaka non aveva potuto completare il suo capolavoro, ma i suoi allievi dello studio Gaga e il suo caro amico, l’autore Kouji Mori, decisero di assumersi l’enorme responsabilità di concludere la storia di Gatsu.

Il peso culturale e l’influenza che l’opera di Miura ha avuto su moltissimi autori contemporanei, e creativi anche appartenenti ad altri rami dell’industria dell’intrattenimento, basti pensare ai moltissimi riferimenti a Berserk che FromSoftware a inserito in Elden Ring, sono immensi.

Quindi proseguire un lavoro del genere senza la visione dell’autore rappresenterebbe una sfida per chiunque. Kouji Mori, grande amico di Miura, dovette pensarci molto prima di decidere di prendere le redini della serie e, attraverso lo straordinario talento degli artisti dello studio Gaga, donarle un finale. È stato l’entusiasmo dello staff a convincerlo, come ha rivelato lui stesso in una recente intervista: “pensavo che forse avrei potuto farcela. Ho pensato che Kentaro si sarebbe arrabbiato se non avessi fatto niente, così presi questa decisione”.

Durante l’incontro Mori ha confermato di aver partecipato ad una riunione, della durata di circa tre o quattro ore, con i dipendenti dello studio. Da quel momento in poi ha costantemente contattato il capo, Kurosaki, per la gestione dei nuovi capitoli, e dando di tanto in tanto consigli sulle bozze, sebbene il paneling, la struttura delle tavole, e il risultato finale vengano tutti decisi dallo studio.

“Le abilità artistiche del nostro staff, tra cui anche Kurosaki, sono straordinarie. Sono convinto che dopo la conclusione di Berserk diventeranno tutti grandi autori capaci di lasciare il segno nel mondo dei manga”, ha infine commentato Mori. Ricordiamo infine che il capitolo 374 ha dato inizio ad un nuovo arco narrativo, e che è stato annunciato il prossimo volume di Berserk.