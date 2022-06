Berserk: il nuovo disegnatore spiega come funziona la produzione del manga

Berserk è tornato in prosecuzione. Il mangaka Kouji Mori, grande amico di Kentaro Miura, ha deciso di prendere le redini della situazione col supporto di Hakusensha, la casa editrice che ha pubblicato il manga dark fantasy per tanti anni sulla rivista Young Animal. E proprio l'editor che ha aiutato Miura darà un'altra mano.

A completare il nuovo gruppo di produzione ci pensa studio GAGA, ovvero quelli che per tanti anni sono stati gli assistenti di Kentaro Miura e che l'hanno aiutato non solo su Berserk, ma anche su Gigantomachia e sul brevissimo Duranki. I capitoli 365 e 366 di Berserk pubblicati su Young Animal hanno proprio la firma dello studio di disegnatori, che sono riusciti a replicare ottimamente, al netto di qualche piccola sbavatura, lo stile del sensei Miura. Per l'occasione è proprio uno di loro a parlare, Doratan-sensei, che su Twitter ha parlato della produzione di Berserk.

"Da ora, Berserk, i cui disegni erano prodotti al 99,2% circa dal sensei Kentaro Miura (lo staff produceva circa lo 0,8% dei disegni. No, forse l'1%?), al 100% verrà disegnato soltanto dal nostro staff. Come detto, non sarà una riproduzione perfettamente fedele, ma vi ringraziamo per seguirci fino alla fine. In aggiunta, la supervisione del sensei Kouji Mori è azzeccata. Il cosiddetto capitolo finale mi è stato spiegato completamente, e l'ho compreso. Lo sapevo, ma sono stato convinto, è stato un coautore del maestro Miura, senza menzogne. Dunque, lo supervisiona seriamente. Farò del mio meglio."

Anche Doratan-sensei sa che il lavoro del team artistico non sarà perfettamente aderente a quello di Miura, ma sono convinti che daranno il massimo per rendere fiero il loro maestro.