Berserk in un dolce: il Bejelit diventa l'ornamento di una inquietante torta

Tra i manga seinen più famosi c'è sicuramente Berserk di Kentaro Miura. La storia purtroppo si è interrotta a causa del decesso del mangaka e la casa editrice Hakusensha non ha ancora preso decisioni su un eventuale proseguimento da parte degli assistenti o da altri autori. Ciò però non fa svanire il ricordo di quest'epica storia dark fantasy.

Nel recente Elden Ring appare la spada di Gatsu, Ammazzadraghi. Un tributo videoludico apprezzatissimo, dato che Miyazaki è sempre stato un fan della saga di Berserk. Altri però hanno deciso di omaggiare la serie in altri modi, uno dei quali abbastanza particolare.

L'artista dolciario giapponese che si firma come Ico su Twitter ha realizzato una torta con glassa e ornamenti ai frutti di bosco, more e fragole. Fin qui nulla di strano, se non che tra gli ornamenti spunta anche il Bejelit rosso che appare in Berserk. Come si può vedere nella foto in basso, il volto inquietante e in lacrime del gioiello maledetto è stato ben riprodotto e si trova al centro della torta. Adesso il rosso della crema e le more scure fanno tutt'altro effetto, con l'oggetto di Berserk che rende la torta molto più inquietante e difficile da mangiare, ma sicuramente artisticamente di valore. E voi la mangereste una torta del genere?