Berserk, doveva esserci un manga spin-off? Questo era il sogno di Kentaro Miura

In seguito alla prematura scomparsa di Kentaro Miura Hakusensha ha affidato la produzione di Berserk al caro amico dell’autore, Koji Mori, e agli artisti dello studio Gaga, fondato da Miura in persona. Da allora Mori ha rilasciato diverse interviste parlando anche di uno spin-off che sarebbe dovuto uscire dopo la fine della storia di Gatsu.

In un incontro organizzato di recente dall’Agencia EFE Koji Mori ha iniziato a parlare di alcuni aspetti della serializzazione del manga, di come gran parte dei disegni e del contenuto artistico dei nuovi capitoli sia stato affidato a Yoshimitsu Kurosaki, che prima ricopriva ruolo di assistente principale di Miura.

Parlando proprio di Kurosaki, Mori ha anche rivelato che l’amico aveva in mente di realizzare un manga spin-off del quale si sarebbe occupato proprio con l’assistente. Miura avrebbe pensato alla storia in qualità di sceneggiatore, e ricoperto il ruolo di supervisore, affidando i disegni a Kurosaki.

Mori non ha parlato dei contenuti di questo spin-off, che con molta probabilità non vedrà mai luce, ma sarebbe stato interessante vedere come Miura aveva in mente di espandere ulteriormente il proprio universo narrativo presentandolo dal punto di vista di un altro personaggio.

Vi lasciamo infine con le fonti d’ispirazione dietro Gatsu e Grifis, e alle ipotesi sull’uscita del capitolo 376 di Berserk. Fateci sapere voi cosa ne pensate di questo spin-off di Berserk pensato da Kentaro Miura, e quale altro personaggio l'autore avrebbe voluto approfondire in una serie dedicata.