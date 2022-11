Berserk, meno di due settimane alla fine del countdown: cosa verrà annunciato?

A inizio ottobre sul sito ufficiale di Berserk è apparso un misterioso conto alla rovescia. Sono passati quasi due mesi, ma quando mancano solamente 14 giorni allo scadere del tempo indicato ancora nulla è noto a riguardo del conto alla rovescia. Che tipo di annuncio dovremmo aspettarci?

Nonostante la scomparsa dell'autore Kentaro Miura e i tanti anni sul groppone dell'opera, Berserk è ancora tra i più amati dal pubblico. In particolare, nell'ultimo periodo l'avventura di Guts è tornata al centro dei riflettori grazie alla ripresa della serializzazione della serie manga e al recente adattamento anime Berserk: The Golden Age - Memorial Edition arrivato su Crunchyroll nel palinsesto autunnale 2022. Le buone notizie non finiscono qui per gli appassionati. Dal 1° dicembre Berserk (1997) arriverà sul palinsesto Netflix. Che il countdown sia in qualche modo legato a un nuovo progetto in collaborazione con uno dei due servizi streaming?

Secondo le indiscrezioni, al termine del conto alla rovescia potrebbe essere annunciata la terza stagione dell'anime revival del 2016, che ha già coperto gli archi Convinction e Falcon of the Millenium Empire. Le speculazioni riguardano anche un progetto che ripartirà da zero e che adatterà in modo fedele l'opera magna del compianto sensei Miura. A ogni modo, mancano solamente 14 giorni per scoprire la verità dei fatti.