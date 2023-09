Berserk, quanto durerà il prossimo arco narrativo?

Dopo lunghi ritardi, Kouji Mori e Studio GAGA sono tornati a onorare il compianto sensei Kentaro Miura, scomparso nel 2021, con la pubblicazione del capitolo 374 di Berserk. Un nuovo arco narrativo ha preso il via e l'epopea di Gatsu si dirige verso il suo epilogo. Ma quanto durerà questa nuova saga di Berserk?

Il nuovo arco narrativo di Berserk si intitola "Arco dell'esilio orientale" e prosegue il viaggio di Gatsu a bordo della nave di Roderik. I soldati dell'Impero Kushan hanno tuttavia invaso l'imbarcazione, ma senza mietere vittime. Gatsu, ancora stremato e incapace di impugnare la spada, è stato incatenato e probabilmente portato verso una nuova terra.

Nel prossimo arco narrativo di Berserk, Gatsu verrà probabilmente portato verso una landa sconosciuta. Preda dei soldati dell'Impero Kushan, dovrà affrontare una nuova battaglia in cui avrà modo di apprendere qualche nuova abilità utile per il prossimo combattimento contro Griffith.

Questa saga scritta da Mori e Gaga sulla base del lascito di Miura sensei non è quella finale, ma bensì una d'intermezzo che avvicinerà i lettori e Gatsu verso l'invasione di Falconia. Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla durata della nuova saga di Berserk, ma l'arco narrativo dell'esilio orientale potrebbe essere breve e svolgersi entro quattro o cinque volumi per un totale di massimo una trentina di capitoli.

La pubblicazione di Berserk continuerà a essere lenta e non regolare, con il capitolo 375 che salterà la pubblicazione nel prossimo Young Animal in uscita il 13 ottobre. Si prevede che Berserk 375 possa uscire dunque con il successivo numero della rivista, la cui uscita è programmata per fine ottobre 2023.