Berserk Eclipse Edition: Planet Manga annuncia la variant ultra limitata da 200 euro

La ripresa di Berserk in Giappone grazie al lavoro congiunto di Koji Mori, Studio GAGA e la redazione di Young Animal ha consentito al pubblico di tutto il mondo di tornare a godersi l'ultimo atto della storia di Guts. Intanto continua la pubblicazione in Italia, con l'uscita di Berserk volume 41 molto vicina. Ma c'è altro in programma.

È ben noto che Planet Manga comincerà a breve la pubblicazione di Berserk Memorial Edition, un'edizione di lusso dedicata a Berserk che riprende le caratteristiche dell'edizione americana. La casa editrice nostrana ha però molto altro in programma, come ha annunciato oggi 27 settembre sui suoi social.

Con un'immagine che raffigura un bejelit bordeaux piangente e urlante su uno sfondo rosso, Planet Manga annuncia l'edizione Berserk Eclipse Edition, un volume unico variant in arrivo in esclusiva sul sito di panini.it a novembre 2022. Berserk Deluxe #1 Eclipse Limited sarà stampato in sole 216 copie ed è dedicato ai collezionisti, al prezzo di 200 euro.

Non sono stati rivelati altri dettagli dell'edizione come le dimensioni del volume e altre caratteristiche, che Planet Manga si premurerà di definire in seguito con i prossimi annunci.