Berserk, l'Eclissi poteva andare diversamente se quel personaggio fosse stato più forte?

L'Eclissi rappresenta uno dei capitoli più cupi non solo nella storia di Berserk, ma dell'intera narrativa fantasy. L'impotenza di Gatsu ha tormentato molti fan. Se solo fosse stato più potente... In tanti immaginano scenari alternativi nei quali Gatsu è in grado di sovvertire il destino.

Un evento in cui il sacrificio assume un significato macabro e la brutalità si manifesta in tutta la sua efferatezza. Il compianto mangaka Kentaro Miura, autore di Berserk, orchestra una tragedia in cui quasi tutti i personaggi amati dal pubblico vengono trucidati in maniera orribile, divorati vivi dagli Apostoli. Griffith, l'anima tormentata della compagnia, compie un atto di inaudita viltà, sacrificando i suoi fedeli compagni, tra cui Gatsu e Casca, alla Mano Divina in cambio di potere.

Ma un Gatsu più forte avrebbe davvero potuto cambiare le sorti dell'Eclissi?

Analizziamo le sue capacità all'epoca. Già da adolescente, Gatsu era in grado di maneggiare una spada enorme e di sconfiggere eserciti di soldati: soprannominato "Cacciatore di cento uomini" la sua forza e resistenza erano leggendarie, tanto da permettergli di sopravvivere a ferite mortali. Tuttavia, la sua forza era ancora limitata contro creature soprannaturali come gli Apostoli. Durante l'Eclissi, Gatsu non era in grado di competere con la loro potenza e brutalità, nonostante la sua furia cieca.

Al contrario, dopo l'Eclissi, Gatsu diventa il Guerriero Nero. Potenzia la sua forza tramite armature magiche e armi fuori dalla portata di un semplice essere umano: l'Ammazzadraghi in Berserk, l'Armatura del Berserker e altri manufatti lo rendono un avversario letale per gli Apostoli, e la sua abilità in combattimento raggiunge livelli sovrumani. Tuttavia, anche lo Spadaccino Nero sarebbe stato in netta difficoltà contro Griffith e la Mano Divina, in quanto la loro differenza di potere è comunque abissale.

L'Eclissi è un evento tragico e immutabile. Anche se Gatsu fosse stato più forte, non avrebbe potuto cambiare il destino. L'unica differenza sarebbe stata un numero maggiore di Apostoli uccisi prima dell'inevitabile sconfitta del guerriero.

