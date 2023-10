Berserk: elementi e lore alla base dell'universo oscuro ideato da Kentaro Miura

La storia di Gatsu prende luogo in un universo oscuro, malvagio, costellato di minacce e dove il legame tra uomini, divinità e creature a metà tra i due mondi appare molto articolato e complesso. Con Berserk Miura ha creato un mondo stratificato, in cui si possono identificare molti elementi importanti.

Oltre alle gesta terrene e alla volontà delle figure paragonabili a dei, nel mondo di Berserk è il principio di causalità a giocare un ruolo determinante per il destino di tutto e tutti. Per questo la legge di causalità si pone al di sopra delle capacità della Mano di Dio, impossibilitati a prevedere quanto avverrà e a reagire contro la causalità stessa. Nonostante Phemto e i suoi mostruosi quanto divini compagni siano molto più potenti degli umani, anche loro non sono che mere vite agli occhi della causalità.

Alla base del mondo Kentaro Miura aveva immaginato l’idea del male. Rappresentata nel capitolo 83, pubblicato su rivista ma poi mai apparso in formato tankobon per volere dello stesso autore, l’idea del male è la summa della volontà della coscienza umana di voler dare un senso all’esistenza. L’idea del male, dall’aspetto di un gigantesco organo, simile ad un cuore, risiede nell’Abisso, ed è responsabile del destino degli umani, sul quale agisce attraverso la causalità. Per dirla in maniera semplice e diretta, l’idea del male è la cosa più vicina al concetto di dio nel nostro mondo.

Altro elemento fondamentale nel worldbuiliding di Berserk è la suddivisione del mondo nel piano astrale e nel piano fisico, precedentemente uniti e collegati, e poi diventati sempre più distanti a causa della propaganda religiosa della Santa Sede. Se il mondo fisico rappresenta il luogo abitato dagli esseri umani, il mondo astrale è dove risiedono creature soprannaturali, spiriti, ed esseri che hanno un forte legame con le forze della natura.

A rappresentare una sorta di collegamento tra i due piani sopracitati, troviamo poi i Bejelit, pietre a forma di uovo di colori differenti, provenienti dall’Abisso. Usati per entrare in contatto con la Mano di Dio, i Bejelit servono per ottenere grandi poteri a costo di grandi sacrifici, e così gli esseri umani possono diventare Apostoli al servizio della Mano. Esiste però una rarissima varietà di questi artefatti, i Bejelit Cremisi, che consentono al possessore di avere un’udienza con la Mano di Dio per poterne divenire un membro, in cambio di un sacrificio enorme.

Questa udienza avviene durante l’Eclissi, evento che avviene ogni 216 anni in una dimensione oscura, contaminata di demoni e mostruosità di ogni tipo. Nella serie la vediamo quando Grifis usa il Bejelit Cremisi e sacrifica la Squadra dei Falchi per rinascere come Phemto, stravolgendo l’intera storia di Gatsu e Caska. Ci sono poi altri elementi che definiscono in maniera più specifica il passato del mondo di Berserk, come la figura del Cavaliere del Teschio, guerriero millenario da sempre grande nemico dei demoni, che riesce ad uccidere con semplicità grazie alla spada della risonanza, e precedente possessore dell’Armatura del Berserker portata da Gatsu.

Prima di lasciarvi, ecco le parole di Kouji Mori sul finale di Berserk, e i 10 elementi narrativi della serie che rendono Kentaro Miura un maestro dell’horror.