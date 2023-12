Berserk: l'epica potenza di Gatsu prende forma in una monumentale statua da collezione

Gatsu è nato dalla disgrazia e sembra esserne perseguitato. L’infanzia trascorsa sui campi di battaglia, l’Eclissi causata da Griffith, e l’insostenibile eterna lotta col male hanno stravolto il protagonista di Berserk, costretto a fare affidamento sulla sua incredibile forza, omaggiata in una straordinaria statua da collezione targata Prime 1.

Si tratta, come potete vedere dalle immagini presenti in fondo alla pagina, di una delle riproduzioni più fedeli e dettagliate del Guerriero Nero. In scala 1:3, la statua di Gatsu è alta ben 121 centimetri, e presenta una base che richiama l’armatura del Berserker col Marchio dei Dannati quasi incandescente al centro. Sotto i piedi di Gatsu si trovano le raccapriccianti creature che è costretto ad affrontare ogni notte.

Il protagonista troneggia sopra tali mostruosità in una posa sicura, indossando l’ormai iconica armatura, e brandendo la gigantesca Ammazzadraghi, la possente spada che lo accompagna ovunque vada. Il lungo mantello è stato reso come se fosse mosso dal vento e dona più profondità e tridimensionalità alla statua, estremamente dettagliata in ogni minimo particolare, a partire dalle bende sul braccio destro, alle placche dell’armatura.

Prime 1 Studio ha confermato l’arrivo sul mercato della statua di Gatsu tra il primo e il secondo trimestre del 2024, aprendo anche i preordini al prezzo di 1965 euro. Ricordiamo, infine, che Miura aveva pensato anche ad un manga spin-off ambientato nell’universo di Berserk e incentrato su un altro personaggio piuttosto importante, e vi lasciamo scoprire le ispirazioni dietro i personaggi di Gatsu e Griffith.

