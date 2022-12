Berserk: L'Epoca d'Oro - Memorial Edition: nuova locandina con Grifis

Berserk: L'Epoca d'Oro nasce come trilogia cinematografica di riadattamento dell'omonima saga, forse la più conosciuta del franchise di Miura e punto di partenza della caratterizzazione di Gatsu per come lo si conosce.

Insieme alla serie del 1997 sono gli adattamenti animati più apprezzati dai fan mentre Berserk 2017, nonostante un'eccezionale colonna sonora la quale curata da Shiro Sagisu e qualche sporadico momento di punta, è stata una produzione molto criticata, specialmente a causa della bassa qualità visiva.

E nel mentre di un rinfrescamento di memoria con la recensione di Berserk: L'Epoca d'Oro III i fan del brand, e non, potrebbero gradire la bellezza della nuova visual ufficiale rilasciata in occasione dell'undicesimo episodio della Memorial Edition, quest'ultimo in uscita il 10 dicembre 2022. L'adattamento televisivo dei tre lungometraggi giunge infatti ad un punto crociale della saga Eclissi. Come mostra la key visual presente in calce alla notizia, Grifis è circondato dalle acque, in un momento iconico che vedrà cambiare tutto per Gatsu e compagni. I colori caldi della locandina contrastano con quel contesto di freddo cinismo che sta per abbattersi sulla Squadra dei Falchi.

Cosa ne pensate della nuova key art? State seguendo Berserk: L'Epoca d'Oro - Memorial Edition su Crunchyroll? Nel frattempo si segnala lo speciale su Berserk, storica analisi del 2005.