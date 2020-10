Berserk: in questa fan art Gatsu è un Apostolo Demoniaco

Kentaro Miura ci ha lasciato più volte sulle spine, curiosi di sapere cosa leggeremo nel prossimo capitolo di Berserk. Su Instagram, un artista ha usato il suo talento per trasformare Gatsu in un Apostolo demoniaco, dopo aver ricevuto il "dono" della Mano di Dio.

Berserk è tornato sotto i riflettori dopo che sono stati svelati i primi annunci dell'evento speciale Berserk The New Beginning, che vedrà il celebre manga come protagonista di una mostra e del lancio di una campagna di crowd funding per creare una versione di Zodd a grandezza naturale. Quale momento migliore quindi per andare alla ricerca di fan art spettacolari di Berserk?

L’artista Dark Lord Studios ha disegnato Gatsu come se facesse parte degli Apostoli. Nell’universo di Berserk, gli Apostoli sono esseri umani che hanno un “bejelit”, un ciondolo magico capace di mettere il possessore in contatto con la Mano di Dio, un malvagio gruppo di arcidemoni. In questa fanart, Gatsu ha seguito le orme di Griffith, accettando la “benedizione” della Mano di Dio e diventando un’entità demoniaca.

I fan che seguono l’ultima versione dell’anime, in questo momento stanno aspettando di vedere che cosa c’è nel futuro del Guerriero Nero, visto che ultimamente non ci sono state novità sul quando Gatsu e la Squadra dei Falchi torneranno sui nostri schermi.

Il manga invece ha continuato la pubblicazione anche se con molte pause, ma la storia sembra essere vicina alla sua conclusione dopo che Skull Knight ha rivelato che Gatsu è vicino al suo “end game”. Potrebbero volerci anni prima di vedere il finale del celebre manga, ma abbiamo la certezza che Miura sta lavorando sulla serie, iniziando ad indirizzare la serie verso la conclusione. Per il momento, è stata rivelata la data d'uscita del capitolo 362 di Berserk.

Che ne pensate di questa versione di Berserk?