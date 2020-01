Berserk: un fan fonde Gatsu con Wallace e Gromit in un esilarante modellino

Su internet, ormai, tutti i fan più creativi possono sfogare la propria fantasia nel modo che ritengono più giusto, regalandoci a volte delle piccole perle comiche che rallegrano la nostra giornata. Un fan ha unito il mondo di Berserk con quello di Wallace e Gromit con un modellino.

L'utente di Reddit BloodyPommelstudio, l'autore del modellino in plastilina, si è divertito a creare questa fusione tra Gatsu e Wallace, che mostra il maldestro protagonista della serie inglese abbigliato con l'armatura che indossa Gatsu nel celebre arco narrativo (da molti considerati uno dei migliori della serie) dell'Età dell'oro, ossia il periodo in cui viene raccontato l'incontro tra Gatsu e Grifis e l'entrata del protagonista nella Squadra dei Falchi, fino al suo scioglimento. L'effetto del modellino è davvero straniante, perchè è si divertente, ma è anche strano vedere il pacifico e mite Wallace con uno spadone in mano, pronto a compiere massacri come faceva Gatsu. Oltre che a questo simpatico omaggio, di recente abbiamo visto anche l'incontro tra Berserk e Star Wars in una bella fan art.

Wallace e Gromit è una serie inglese iniziata nel 1989. Racconta, appunto, di Wallace (un inventore distratto e goffo) e del suo cane fedele Gromit (più sveglio del padrone, infatti capta sempre per primo i pericoli) che vivono bislacche avventure. Tutta la serie, che conta un lungometraggio (arrivato in Italia) e dei corti, è realizzata con la tecnica della stop motion e i personaggi sono realizzati in platilina. Per quanto riguarda Berserk, Kentaro Miura annuncia che la serie ha raggiunto il climax.