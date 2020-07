Berserk: un fan personalizza la propria auto con un rivestimento dedicato a Guts

Mancano ormai pochi giorni al ritorno di Berserk ed in attesa del prossimo capitolo, perché non ingannare l'attesa dando un'occhiata al meraviglioso omaggio di un fan? Come potete vedere in calce, un utente Reddit ha fotografato lo splendido rivestimento di una Toyota GT86, in cui è ritratto il Guerriero Nero mentre dà sfogo a tutta la sua ira.

Berserk è una delle opere più rappresentative di tutti i tempi, nonché manga dark fantasy più famoso ed apprezzato al mondo. La maggior parte dei rivestimenti auto visibili in giro, per quanto rari, sono solitamente dedicati ad anime mainstream come Dragon Ball, ONE PIECE o Naruto, ma dopo più di trent'anni di serializzazione anche Berserk è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel cuore dei fan.

A proposito dell'opera originale, vi ricordiamo che attualmente sono stati pubblicati 360 capitoli di Berserk e che il numero 361, inizialmente previsto per lo scorso giugno, sarà distribuito il 22 luglio 2020. Il finale sembrerebbe essere ancora lontano, ma fortunatamente la qualità dei capitoli rimane incredibilmente elevata.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di spendere cinque minuti per leggere il nostro ultimo approfondimento sulla storia di Berserk.