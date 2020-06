Berserk: un fan dà un piglio da Wolverine al protagonista con il suo 'Old Man Gatsu'

Ormai i fan di manga, anime ma anche comics e fumetti di ogni provenienza sono diventati adulti e hanno iniziato a dare sfogo alla propria fantasia. Molti si sono cimentati in cosplay, ma una delle riproduzioni preferite da tanti sono le fan art. Il fan e disegnatore Vince Sunico ha deciso di crearne una per Berserk, ma unendolo agli X-Men.

O meglio, a un particolare X-Men: Wolverine con l'aspetto visto in Old Man Logan. Ricorderete come a un certo punto della sua vita, Wolverine sia stato ritratto come un vecchio burbero, dando vita anche a uno degli ultimi film dell'universo cinematografico dedicato ai mutanti, tra i più apprezzati di quell'universo.

Ora quell'immagine si sovrappone a Gatsu, protagonista di Berserk. Il disegnatore Vince Sunico ha preparato un'illustrazione particolare dove suppone che Gatsu sopravviverà allo scontro finale con Grifis e vivrà fino alla vecchiaia. Nell'immagine in basso possiamo vedere l'immagine di questo Old Man Gatsu con i capelli ovviamente bianchi, un volto tempestato di ferite e una barba folta. Sulla sua spalla invece si poggia l'elfo Pak, anch'egli radicalmente cambiato.

Considerati i tempi di pubblicazione di Berserk, prima di vedere un Gatsu del genere dovranno passare anni. Anche se col capitolo 360 e un certo ritorno, Berserk si avvicina molto al finale.