Berserk: i fan reagiscono al nuovo progetto segreto tra speranza e disillusione

Non mancano però anche i pareri contrastanti. C'è chi si chiede come mai sia stato resuscitato improvvisamente un account di Berserk su Twitter del 2016 per condividere l'annuncio e chi è già convinto che si tratterà di una novità di poco conto, come un videogioco mobile e che finirà per ammazzare quel poco di speranza che il fandom aveva per il franchise. In basso sono stati raccolti alcuni dei tweet che condividono la loro impressione sull'annuncio di Berserk , voi da che parte state?

C'è chi si aspetta un Berserk creato da WIT Studio , altri invece che si chiedono se ci saranno avanzamenti più rapidi del manga grazie al nuovo metodo di creazione di fumetti dello studio GAGA. Altri sperano in generale in un nuovo anime fatto perfettamente e da zero e qualcun altro ancora un gioco di Berserk alla Dark Souls.

Un annuncio improvviso e clamoroso su Young Animal ha anticipato l'arrivo di un nuovo progetto su Berserk , per il momento ancora segreto. Non si sa precisamente di cosa possa trattarsi e gli indizi non permettono di fare molte supposizioni. Che siano novità sul manga, nuove realizzazioni animate o un videogioco sulla serie, i fan hanno iniziato in parte a fantasticare .

È dalla fine degli anni '80 che siamo alle prese con una storia horror e fantasy di Kentaro Miura . Il mangaka purtroppo per ora ha realizzato soltanto 361 capitoli di Berserk , un numero dovuto a tantissime pause che talvolta portava a non far pubblicare l'opera per mesi e mesi. Negli ultimi giorni però ai fan è tornata la speranza.

