Berserk: un fan realizza un'inquietante zucca di halloween dedicata a Guts

Ogni festività rappresenta un'occasione per dare libero sfogo alla propria fantasia, e in questo periodo, come ogni anno, molti fan anime stanno intagliando migliaia di zucche per festeggiare Halloween. In particolare, oggi abbiamo deciso di portare alla vostra attenzione la creazione di utente Reddit, dedicata al capolavoro di Kentaro Miura.

Come potete vedere in calce, l'utente The_RealSpeedwagon ha intagliato una zucca con protagonista Guts, il Guerriero Nero, con indosso l'Armatura del Berserk e mentre impugna l'iconica spada Ammazzadraghi. La creazione del fan ritrae il protagonista in una posa che tutti i lettori del manga ricorderanno, ovvero quella utilizzata da Guts quando perde completamente il controllo e viene dominato dall'Armatura.

Berserk è da poco tornato in edicola con il capitolo 362, solo per annunciare poi una nuova pausa per un periodo di tempo indefinito. Nel 2020 purtroppo Kentaro Miura ha pubblicato solamente tre capitoli della sua opera, ma fortunatamente la qualità della storia e dei disegni è rimasta estremamente alta.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste alla creazione del fan? Fatecelo sapere con un commento nel riquadro sottostante! A proposito di Berserk, poi, non perdete l'occasione per leggere il nostro speciale per i 30 anni del manga, in cui abbiamo parlato approfonditamente del futuro dell'opera.