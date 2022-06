Berserk: un fantastico Gatsu nell'artwork di un fan per celebrare il ritorno della serie

Assumersi la responsabilità di portare a compimento un’opera come Berserk è sicuramente un'impresa. Kouji Mori, caro amico di Miura, e gli artisti dello studio Gaga, si sono presi questo onere, riavviando il manga con i capitoli 365 e 366. Un ritorno apprezzato da molti fan, al punto da realizzare degli straordinari artwork dedicati a Gatsu.

Aspettando di vedere come lo staff porterà a compimento la drammatica storia del Guerriero Nero, seguendo comunque l’idea originale che Kentaro Miura ha condiviso con lo stesso Mori, il ritorno del manga ha portato i lettori a reagire in maniera contrastante. Se da una parte si trovano i lettori particolarmente legati allo stile originale del maestro, e che volendo rimanere fedeli ad un’opera autoriale in ogni disegno e più piccolo dettaglio, screditano il lavoro fatto dal team, dall’altra però ci sono appassionati entusiasti, che hanno accolto con felicità il ritorno della serie.

Del secondo gruppo fa parte l’artista @De_rVert, autore dell’impressionante artwork che potete vedere in fondo alla pagina. Entusiasta dell’arrivo dei nuovi capitoli di Berserk, l’utente avrebbe realizzato una fanart dedicata a Gatsu, con indosso l’iconica armatura del Berserker, e l’Ammazzadraghi, ricoperta di sangue, sulle spalle.

Per concludere ricordiamo che uno dei disegnatori ha parlato della produzione, e vi lasciamo alla data d’uscita del capitolo 367 di Berserk.