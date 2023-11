Berserk si ferma: il capitolo 376 arriva nel 2024?

Dalla scomparsa di Kentaro Miura Berserk è passato in mano all’amico fraterno del mangaka, Koji Mori, e allo studio Gaga. Negli ultimi due anni sono stati pubblicati dieci nuovi capitoli, e i più recenti hanno lanciato un nuovo arco narrativo, ambientato nel lontano continente orientale. Sembra però che dovremmo aspettare molto per il seguito.

Il capitolo 375, L’Alba rompe l’impiegabile Nebbia Notturna, ha portato Gatsu e compagni molto vicini ai confini delle terre orientali, ma sembra che per scoprire di più sulla cultura del nuovo continente i lettori dovranno attendere più di quanto si aspettassero. Stando infatti a quanto comunicato dalla casa editrice Hakusensha, come riportato anche nel post di @MangaMoguraRE che trovate in calce, il capitolo 376 di Berserk non sarà pubblicato su Young Animal #24, la cui uscita è prevista per l’8 dicembre del 2023.

Essendo l’ultimo numero dell’anno della rivista che dal 1992 ospita il capolavoro di Miura, precedentemente serializzato su Monthly Animal House, è chiaro che vedremo il seguito della storia di Gatsu e compagni nel corso del 2024. Nella migliore delle ipotesi, vista la marcata irregolarità della serie, l’avviso da parte di Hakusensha potrebbe indicare che il capitolo 376 sarà invece pubblicato nel numero successivo della rivista, il primo del 2024.

Di conseguenza, in questo caso, i lettori non dovranno aspettare troppo tempo per tornare sulle coste del nuovo continente dove si trova il Regno di Kushan, e scoprire come Gatsu, attualmente prigioniero e inerme, riuscirà a proseguire la sua avventura al fianco dei compagni, e del ritrovato Rickert. Rimane, tuttavia, la possibilità che non vedremo il nuovo capitolo fino al 2024 inoltrato, visti i tempi di produzione richiesti e il ritmo con cui sono stati pubblicati finora i capitoli precedenti.

Per finire, vi lasciamo alle impressionanti cifre raggiunte dagli artwork originali di Berserk e Dragon Ball ad un’asta, e aspettiamo i vostri commenti riguardo lo slittamento del prossimo capitolo di Berserk nei commenti.