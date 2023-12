Berserk è vicino alla fine? L'autore del manga lancia un indizio sull'epilogo

Fermo ormai da oltre un mese, Berserk tornerà con un nuovo capitolo solo nel 2024. Continuando di questo passo, con una pubblicazione così lenta, il manga creato da Kentaro Miura difficilmente terminerà presto. Ma è realmente così? Koji Mori ha parlato delle tempistiche del finale di Berserk.

La prematura scomparsa di Kentaro Miura sembrava aver negato un finale ai lettori. A riprendere il manga è stato Koji Mori, caro amico del sensei a conoscenza del finale della storia, in collaborazione con Studio GAGA. Questo duo è subentrato al maestro Miura a partire da Berserk 365, ma a oltre un anno di distanza sono solamente appena undici i capitoli totali pubblicati, meno di uno al mese. Quando potrà finire il manga con queste tempistiche?

Nel corso di un'intervista con l'agenzia EFE, Koji Mori è tornato a parlare del finale di Berserk. Se in precedenza l'autore non aveva voluto sbilanciarsi, questa volta ha rivelato un lasso di tempo entro cui il manga giungerà al suo epilogo. Scopriamo dunque quando finirà Berserk.

Koji Mori è a conoscenza di come Kentaro Miura avrebbe voluto sviluppare la trama fino alla fine della storia, ma ovviamente non può intraprendere le stesse deviazioni di percorso che l'autore originale avrebbe potuto improvvisare. La serializzazione durerà dunque meno, rispetto a quanto sarebbe accaduto se Miura avesse potuto continuare a lavorare al manga.

Con questo in mente, Mori ha rivelato che al manga di Berserk mancano ancora alcuni anni di serializzazione. Il maestro è comunque abbastanza convinto che la pubblicazione non proseguirà per ulteriori dieci anni. Abbiamo dunque un tempo limite fissato. Per l'autore, Berserk finirà al massimo entro il 2033/34.