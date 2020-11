Berserk finisce su History Channel, un programma usa il manga come riferimento storico!

Berserk è la serie dark fantasy più popolare di sempre, e gran parte del merito lo si deve all'attenzione ai dettagli del suo autore, Kentaro Miura. Oltre ad essere splendido su carta, infatti, il manga presenta diverse citazioni storiche e include simbolismi di ogni tipo, caratteristiche che gli hanno permesso di comparire su History Channel.

In una puntata di Forged by Fire, serie televisiva a competizione conosciuta in Italia con il titolo "Il fuoco di spade", alcuni artigiani hanno partecipato riproducendo un'affilatissima Ram Dao, nota spada utilizzata dagli indù per i sacrifici animali.

Una voce fuori campo spiega il funzionamento e la storia di quest'arma: "La Ram Dao è una spada sacrificale che discende direttamente dalle armi utilizzate dai leggendari guerrieri Rajput. La lama è ampia e pesante e ricorda quella di un'ascia, caratteristica che la rende perfetta per i sacrifici di grossi animali come bufali o capre. In passato i sacrifici erano fatti in nome della dea della morte Kali, il cui simbolo, un occhio, veniva spesso raffigurato nella lama per fare in modo che essa potesse osservare l'esecuzione. L'occhio di Kali può essere visto nella Ram Dao utilizza da Zodd nel fumetto di Berserk".

Zodd L'Immortale è uno dei personaggi più interessanti di Berserk, e i fan ricordano ancora la sua leggendaria battaglia con Guts. Giusto pochi mesi fa, vi abbiamo mostrato a questo proposito un artwork con i due guerrieri come protagonisti. Prima di salutarvi vi ricordiamo che Berserk è nuovamente in pausa, e che l'ultimo capitolo pubblicato è stato il numero 362.