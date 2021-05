Berserk: quale futuro per il manga di Kentaro Miura? Tutte le possibilità

Kentaro Miura si è spento all'età di 54 anni, e oltre ad aver lasciato un grande vuoto in tutti noi, ci ha anche lasciato con un grande capolavoro incompiuto. Berserk, il manga dell'autore giapponese, è ora fermo al capitolo 363 e sembra essere ancora parecchio distante dal finale, e naturalmente molti fan non possono che chiedersi cosa succederà all'opera.

In attesa di ricevere una comunicazione ufficiale da parte di Hakusensha, possiamo iniziare a speculare su ciò che ci riserva il futuro, e a conti fatti sono solo due le opzioni possibili: un'interruzione netta o un prosieguo. Quali sono, però, i fattori in gioco? Analizziamoli insieme.

In linea generale, tutto dipende dalle ultime volontà di Miura. Il mangaka ha vissuto per anni con un grave problema al cuore e sotto intenso stress, quindi è possibile che abbia lasciato qualche indicazione al suo staff circa il prosieguo della storia. Nel caso in cui l'autore avesse lasciato un biglietto o dato un outline ad uno dei componenti del suo team, è possibile che il manga prosegua la serializzazione su Young Animal, mentre in caso contrario possiamo dare per certa l'interruzione della storia.

In passato, comunque, ci sono stati altri episodi simili. Osamu Tezuka, ad esempio, è deceduto durante la serializzazione di Hi no Tori (La Fenice), così come Nakazawa Keiji durante la serializzazione di Barefoot Gen. In entrambi i casi le serie sono state interrotte, ma in altre occasioni le case editrici hanno optato per scelte diverse. Dopo la scomparsa di Ishikawa Ken, ad esempio, Getter Robo ha ricevuto uno spin-off con tanto di finale canonico basato su un biglietto lasciato dall'autore, mentre dopo la morte dell'autrice Tada Karou, il marito ha deciso di mettere il veto sul prosieguo di Itazura na Kiss, ma ha comunque condiviso le note con il finale scritto dalla moglie.

Kentaro Miura ha addestrato personalmente il suo team per riuscire a replicare alla perfezione il suo tratto, quindi non è da escludere che la serializzazione possa riprendere. Tuttavia, è anche possibile che l'autore non abbia lasciato note o indicazioni, e in quel caso saremmo costretti a salutare Berserk per sempre.

In attesa di ricevere una comunicazione ufficiale, vogliamo sapere la vostra. Seguireste il manga se a scrivere il finale fosse un altro autore? O preferireste un'interruzione? Ditecelo nei commenti. Noi intanto vi lasciamo al nostro approfondimento su Kentaro Miura, uno dei più grandi autori giapponesi di sempre.