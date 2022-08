Berserk: Gatsu affronta Lucine in uno spettacolare video fanmade

L’oscura storia di Berserk narrata dal compianto Kentaro Miura, e ora affidata al suo caro amico Kouji Mori e agli artisti dello studio Gaga, ha ricevuto diverse trasposizioni animate nel corso degli anni, tutte incomplete. Per questo, un grande fan della serie ha deciso di realizzare un progetto animato dedicato allo scontro tra Gatsu e Lucine.

Concluso il lungo flashback che ha costituito l’arco narrativo denominato Età dell’Oro il maestro Miura è tornato a narrare delle gesta di Gatsu dopo il tremendo tradimento subito da Grifis, trasformatosi in Phemto della Mano di Dio. Uno degli scontri più rilevanti nella parte iniziale dell’arco narrativo seguente, Condanna, è proprio la battaglia con l’Apostolo a forma di falena di nome Lucine.

La storia della bambina che un tempo fu Lucine è alquanto drammatica, e la decisione di sacrificare i propri genitori per ottenere più potere col quale divertirsi, la portò a creare un gruppo di sottoposti, uno sciame di creature al suo servizio che non comprendono la brutalità delle loro azioni. In uno stile moderno, e sfruttando giochi di luci e ombre, effetti delle fiamme e una rappresentazione magistrale del design dei due combattenti, l’artista Mark Reymer è riuscito a rendere uno straordinario omaggio alla battaglia tramite il video che potete vedere in cima alla pagina.

Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate nei commenti. Per concludere vi lasciamo alla classifica dei migliori scontri di Gatsu.