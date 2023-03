Berserk: Gatsu nell'armatura del Berserker in una fantastica e accessibile figure

La storia di Gatsu, il Guerriero Nero nato dalla mente del compianto maestro Kentaro Miura, è ormai avviata verso la conclusione, alla quale stanno lavorando Kouji Mori e lo Studio Gaga, e in attesa di scoprire come evolverà la serie di Berserk nel capitolo 372, Good Smile Company ha presentato una spettacolare figure da collezione.

Nel corso della sua avventura, segnata da momenti terribili, Gatsu è entrato in contatto con diversi artefatti. Dai mostruosi e raccapriccianti Bejelit, fino alla mastodontica Ammazzadraghi, uno degli oggetti più rilevanti, e allo stesso tempo pericolosi, per Gatsu è diventata l’armatura del Berserker. Una corazza pervasa di magia, forgiata dai nani, e in grado di liberare chi la indossa dei limiti imposti dal proprio corpo, rendendolo una macchina da guerra, ma portandolo ad un passo dalla morte.

Altra particolarità che caratterizza questa armatura è la forma che assume, diversa in base all’utilizzatore. Nel caso di Gatsu l’elmo riprende il muso di un lupo, con degli occhi rossi, come sottolineano le immagini pubblicate da Good Smile per presentare una figure in arrivo nel corso del terzo trimestre del 2023. La statua in questione ripropone la posa assunta Gatsu nell’illustrazione sulla copertina del volume 28, uno dei primi in cui appare l’armatura, e lo fa con grande minuzia nei dettagli, sia dell’armatura, che della gigantesca spada e della base rocciosa.

Per chiunque fosse interessato ad aggiungere Gatsu nell’armatura del Berserker alla propria collezione, è già possibile prenotare la figure al prezzo di 84,90 euro. Fateci sapere se la prenderete o cosa ne pensate nei commenti. Per concludere, ricordiamo che il manga di Berserk sta registrando ottimi risultati nel mondo, e vi lasciamo a tutto ciò che sappiamo sul capitolo 372 di Berserk.