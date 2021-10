Berserk: Gatsu in armatura nera in questo cosplay, eccolo pronto per la battaglia

Gatsu non è mai stato un personaggio pacifico: sempre in mezzo alla battaglia e alla morte fin dalla nascita, ha portato allo stremo le sue capacità con la spada grazie anche a un fisico possente. Il tempo è passato per il protagonista di Berserk che ha fatto sue armi sempre più grandi fino ad arrivare alla poderosa Ammazzadraghi.

Oltre le armi, Gatsu ha potuto contare anche su tante protezioni tra elmi, spallacci e armature di vario genere. Ma in Berserk nessuna è potente e unica come l'armatura del Berserker, ottenuta da Gatsu ormai diverso tempo fa. Da quel momento però è diventata inseparabile vista la sua forza ma anche la sua natura. L'armatura magica è infatti in grado di tirare fuori uno spirito rabbioso e indomito che però consuma la vita dell'utilizzatore, pur rendendolo una bestia letale e implacabile. Quando Gatsu usa l'armatura del Berserker, questa sembra cambiare assumendo contorni più feroci con lampi rossastri che fulminano dagli occhi.

La creatura nera ora ha preso vita: un cosplay di Gatsu con l'armatura del Berserker è disponibile in basso, nella foto di James Deeley. Con l'Ammazzadraghi pronta all'utilizzo, il protagonista di Berserk è pronto a uccidere tutti gli Apostoli che si metteranno sulla sua strada.