Berserk: Gatsu arriva in un nuovo cosplay accompagnato da Puck

I fan si stanno ancora chiedendo quando arriverà il prossimo capitolo di Berserk, l'eterna serie in prosecuzione dagli anni '80 disegnata da Kentaro Miura. L'attesa tra una storia e l'altra diventa talvolta estremamente lunga, ma i fan almeno hanno potuto sapere che Berserk è vicino alla fine e ciò non dovrebbe far prolungare il manga per troppo.

Mentre arriva la pubblicazione su Young Animal del capitolo 359 di Berserk, un fan ha deciso di ingannare l'attesa vestendo i panni del famoso guerriero che ha accompagnato schiere di lettori per gli ultimi tre decenni. K4Kappa ha deciso di interpretare Gatsu dopo gli eventi dell'Eclisse, che causò la fine dell'Armata dei Falchi e i brutti avvenimenti a Caska e al protagonista che conosciamo tutti.

Vediamo quindi un Gatsu, nell'immagine in calce dall'account del cosplayer, con l'occhio destro ormai distrutto e il braccio sinistro sostituito dalla protesi capace di lanciare dardi. Non manca naturalmente l'Ammazzadraghi sulla sua schiena, lo spadone enorme che uccide la maggior parte dei nemici del protagonista di Berserk, ma al suo fianco risalta anche la figura di Puck, raramente portata in un cosplay. Cosa ne pensate di questo nuovo cosplay a tema Berserk?