Berserk: Gatsu domina i demoni in una grandiosa statua da collezione

Attualmente in pausa la serie di Berserk è ormai proiettata verso una nuova tappa fondamentale del pericoloso e fantastico viaggio intrapreso da Gatsu e dai suoi compagni. In attesa, quindi, di continuare a leggere il manga dello studio Gaga e Koji Mori, gli artisti di We Are A Design Studio hanno presentato una maestosa statua del protagonista.

In arrivo sul mercato nella seconda metà del 2024, la statua in questione rappresenta un incredibile omaggio al Guerriero Nero, segnato da un’esistenza drammatica sin dalla nascita, da tradimenti di persone a lui molto care, e dalla persecuzione di demoni e creature mostruose in seguito all’Eclissi, evento scaturito dall’ambizione di Grifis che ha finito per stravolgere ulteriormente la vita di Gatsu.

Il Gatsu della statua, come potete vedere nelle immagini promozionali presenti in fondo alla pagina, sembra però aver surclassato ogni mostro, e si siede su un ammasso di corpi dalla forma indefinita in una posa eroica, sicuro di sé e con indosso l’iconica armatura del Berserker. Con la mano destra, ricoperta di bende insanguinate, tiene l’enorme Ammazzadraghi, anch’essa con le prove scarlatte della violenta carneficina appena compiuta, mentre alle sue spalle si nota l’elmo a forma di lupo con i due occhi scarlatti.

Alta 55 centimetri, la statua è stata realizzata con grande attenzione nella resa dei materiali dell’armatura, riproponendo al meglio il design di Gatsu. Per chi volesse già aggiungerla alla propria collezione la statua è già prenotabile al prezzo di 595 euro.

Per concludere, ecco le dichiarazioni di Koji Mori riguardo il ritardo del capitolo 376 di Berserk, e vi lasciamo alle rivelazioni sulla serie spin-off che Kentaro Miura avrebbe voluto. Fateci sapere cosa ne pensate di questa prestigiosa statua dedicata a Gatsu lasciando un commento qui sotto.